США спрогнозировали падение китайской "Тяньгун-1" на Землю в конце февраля

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первая китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" прекратит баллистическое существование на орбите и войдет в плотные слои атмосферы в последние дни февраля, сообщает американский специализированный сайт, пользующийся данными Системы контроля космического пространства США.

Согласно прогнозу, который будет постоянно уточняться, это произойдет ориентировочно 22 февраля. В тот день несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонн, могут достичь поверхности Земли. Данных о том, управляется или нет в настоящее время станция, не имеется.

Если ее полет неуправляем, она может упасть в полосе между 42,7 градусов северной и южной широты. Территория России в эту полосу практически не попадает.

Если полет управляем, китайские специалисты по существующей международной практике могут затопить станцию в одном из отдаленных районов Мирового океана.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском - 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемых экспедиции.