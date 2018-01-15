На руднике в Африке найден пятый по величине алмаз в мире

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Один из крупнейших алмазов в мировой истории найден в королевстве Лесото в Африке на руднике Letseng, принадлежащем Gem Diamonds Ltd.: масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов, говорится в сообщении компании.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора; таких алмазов в мире меньше 1% добычи. Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

Gem Diamonds recovers exceptional quality 910 carat, D colour Type IIa diamond from Letšeng pic.twitter.com/tEVQ4zFrwi — Gem Diamonds Limited (@GemDiamondsLtd) 15 января 2018 г.

Курс акций Gem Diamonds подскочил на 13% на торгах в Лондоне в понедельник.

Рудник Letseng славится размерами и качеством алмазов. С 2006 года здесь были найдены четыре из 20 крупнейших белых алмазов мира. Рекордным из них стал алмаз Обещание Лесото (Lesotho Promise) на 603 карата. Безупречное качество обеспечивает находкам с этого рудника наивысшую среднюю стоимость в мире - около $2 тыс. за карат в прошлом году при среднемировом показателе в $120 за карат.

Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость. Канадская Lucara Diamond в прошлом году продала крупнейший за столетие алмаз Lesedi la Rona массой более 1100 каратов за $53 млн ($47,8 тыс. за карат). Однако годом ранее она выручила рекордные $63 млн за камень меньшего размера (813 каратов).

Вместе с тем брокерская компания Liberum первоначально оценила рекодсмена Letseng в $40 млн, заодно улучшив оценку акций Gem Diamonds.

На прошлой неделе Gem продемонстрировала миру два довольно крупных алмаза с Letseng - на 117 и 110 каратов.

Мировой рекорд удерживает алмаз Куллинан, масса которого составляла 3106 каратов. Он был найден в ЮАР в 1905 году. Его оценочная стоимость - $2 млрд, но камень никогда не выставлялся на торги. Куллинан был подарен королю Великобритании Эдуарду VII и разделен на девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Самые большие из них были вставлены в драгоценности британской короны.

Вторым по величине алмазом долгое время был Эксельсиор (995,2 карата), который был добыт в 1893 году на территории современной ЮАР, сейчас он переместился на третью строчку, уступив вторую Lesedi la Rona. На четвертом месте - "Звезда Сьерра-Леоне" массой 969 каратов.