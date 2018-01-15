Источник сообщил о возможном возобновлении рейсов на египетские курорты до конца года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом возобновится не ранее второй половины 2018 года, сообщил "Интерфаксу" источник знакомый с ситуацией.

"Обсуждаются технические параметры возобновления прямых перелетов между Москвой и Каиром. Урегулирование всех деталей может занять порядка месяца, и первые самолеты отправятся в середине февраля. Однако пока речи о возобновлении прямого авиасообщения с курортными аэропортами Хургады и Шарм-Эль-Шейха нет", - сказал источник.

Он сообщил, что открытие перелетов на египетские курорты потребует принятия дополнительных мер безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха.

"Курортные аэропорты вслед за аэропортом Каира должны соответствовать определенным российской стороной мерам безопасности. Должна быть технически и административно гарантирована безопасность пассажиров российских рейсов, а также российских воздушных судов. Чтобы убедиться в том, что меры соблюдаются необходимо проведение инспекций. Очередная дата контрольной поездки пока не назначена", - сказал источник. Тем не менее, по данным источника, технологически аэропорты могут подготовиться и принять соответствующие инспекции в течении полугода.

"Таким образом, нельзя исключать, что при благополучном возобновлении авиасообщения с Каиром, поддержании там высоких стандартов безопасности, а также своевременном выполнении требований российской стороны, авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено во второй половине 2018 года", - сказал он.