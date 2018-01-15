Украина сняла санкции с российского поставщика угля "Южтранс"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины сняло санкции с российского поставщика угля ООО "Южтранс" (Ростовская область), сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ от 29 декабря 2017 года.

Санкции против "Южтранса" в виде запрета внешнеэкономических связей с этой компанией были введены приказом МЭРТ Украины от 30 октября 2017 года. Они вступили в силу с 9 декабря 2017 года.

Служба безопасности Украины в 2015 году подозревала "Южтранс" в участии в незаконной схеме по вывозу угля с неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. По данным службы, часть прибыли направлялась на финансирование самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Южтранс" входит в группу "Южной угольной компании", владеющей добывающими активами в Ростовской области РФ. Осуществляет поставки антрацита ряду украинских предприятий, в т. ч. "Донбассэнерго".