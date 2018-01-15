Польский архиепископ призвал католиков приветствовать прибытие беженцев в страну

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Председатель Польской епископской конференции, архиепископ Познаньский Станислав Гадецкий призвал католиков страны приветствовать беженцев, заявив, что альтруизм должен пересилить обеспокоенность правительства национальной безопасностью.

Ранее правительства Польши, Венгрии и Чехии отказались принять беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в рамках программы ЕС.

"Все хотели бы жить в безопасности, однако такое отношение имеет мало общего с христианством", - сказал Гадецкий. По его словам, "личный эгоизм, означающий заботу о собственной безопасности, превалирует над альтруизмом или стремлением помогать другим".

"Что касается вопроса о беженцах и просителях убежища, то наиболее важной точкой отсчета могут быть не интересы государства или национальной безопасности, а человека", - отметил архиепископ.