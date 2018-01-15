Несколько сотен заключенных амнистируют в Македонии из-за переполненности тюрем

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Парламент Македонии в понедельник одобрил законопроект об амнистии, принятый ввиду переполненности тюрем в стране, сообщает агентство АР.

Согласно законопроекту, 670 заключенных, срок тюремного заключения которых составляет менее шести месяцев, будут выпущены на свободу.

Также законопроект подразумевает сокращение сроков на треть для 3 тыс. заключенных, получивших более суровые приговоры.

Амнистия не коснется заключенных, отбывающих пожизненный срок, а также осужденных за убийства, преступления сексуального характера и преступления против государства.