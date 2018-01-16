В Ванкувере пройдут переговоры по корейскому вопросу

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Ванкувере во вторник начинается встреча глав МИД Канады, США, Южной Кореи и Японии, посвященная кризису на Корейском полуострове. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Канады Христя Фриланд, выступая на совместной пресс-конференции, подчеркнули, что стороны "надеются, что дипломатическое решение конфликта возможно".

Тиллерсон отметил, что на встрече стороны обсудят усиление давления на Пхеньян, чтобы добиться от него скорейшего начала переговоров.

"Все это нацелено на начало переговоров. В противном случае нам бы это не было нужно. Мы бы сразу перешли к военному решению", - добавил госсекретарь США.

Заместитель госсекретаря США Стив Гольдштейн ранее заявил, что Россия и Китай не приглашены на министерскую встречу по КНДР в Ванкувере по инициативе Соединенных Штатов и Канады, отметив, что Москва и Пекин "будут проинформированы о результатах".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял накануне, что в Москве не ожидают продуктивных итогов встречи в Ванкувере по КНДР.

"Я не ожидаю ничего продуктивного, лишь бы ничего контрпродуктивного не произошло", - сказал Лавров.

В МИД Китая на прошлой неделе отметили, что данный формат встречи по КНДР не поможет в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, так как не все стороны будут представлены за круглым столом.