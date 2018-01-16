В японском городе объявили тревогу после продажи рыбы фугу с неудаленной ядовитой печенью

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В японском городе Гамагори объявили тревогу после того, как местный супермаркет продал пять упаковок рыбы фугу, у которой не была удалена печень, содержащая смертельный яд.

Как сообщает "Би-би-си", через громкоговорители жителей оповещают об опасности от употребления рыбы.

Пока нашли только три из пяти опасных порций.

Рыба фугу является смертельно ядовитым деликатесом - стоимость полного обеда из нее может достигать $90. Готовить ее могут только сертифицированные повара. Несмотря на это каждый год в Японии несколько человек получают отравления, но не все случаи приводят к гибели людей.

Печень, икра и кожа фугу содержат смертельно опасный яд тетродотоксин, антидота к которому не существует. Он поражает нервную систему, серьезное отравление ведет к быстрому ухудшению состояния, онемению рта, параличу и смерти. Одна рыба может убить до 30 человек.