В Косово убит сербский политик Оливер Иванович

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Один из лидеров косовских сербов, глава движения "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович убит в Косове, сообщает Associated Press.

В 64-летнего политики выстрелили, когда он входил в здание своей партии в Косовска-Митровице в 8:10 утра по местному времени.

Адвокат Ивановича Небойса Владжич рассказал: "Он получил пять пулевых ранений, его сразу же перевезли в больницу, но врачам не удалось его спасти". Как уточнили врачи, политика было невозможно спасти из-за множества ранений в верхнюю часть туловища".

В связи с убийством президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Примерно через час после убийства на одной из улиц города был обнаружен сожженный автомобиль, который, по версии полиции, мог быть использован для преступления.

Оливер Иванович в 2008–2012 годах занимал должность госсекретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году его приговорили к девяти годам заключения за военные преступления против косовских албанцев в 1999 году. В феврале 2017 года приговор суда первой инстанции был отменен и начался новый процесс. Политик находился под домашним арестом.

Как отмечается, убийство Ивановича может усилить напряженность в Косово на фоне попыток нормализовать связи между бывшими врагами. Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, но Белград отказался его признать.

Переговоры между Сербией и Косово в Европейском Союзе были приостановлены после убийства сербского политика. Секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич призвала все стороны сохранять "сдержанность и спокойствие".

Переговоры между сторонами должны были возобновиться на техническом уровне во вторник. Они были прекращены в марте 2017 года, после того как в январе во Франции по запросу сербской стороны был арестован бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний премьер непризнанного государства Рамуш Харадинай (он также лидер партии "Альянс за будущее Косово"). Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским мятежом в своей бывшей южной провинции Косово, объявившей о независимости в 2008 году. Французский суд 27 апреля отклонил запрос Белграда о выдаче Харадиная.