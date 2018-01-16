В Нигерии отпустили на свободу почти 250 подозреваемых в связях с "Боко Харам"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Нигерии освободили из-под ареста 244 человека, обвиненных в связях с террористической организацией "Боко Харам", после того как они отреклись от идеологии экстремистской группировки, сообщает Associated Press.

Среди освобожденных 118 мужчин, 56 женщин, 19 подростков и 51 ребенок, отмечается в сообщении.

Все отпущенные на свободу прошли специальные проверки и отказались от идеологии и поддержки группировки "Боко Харам".

В 2016 году в Нигерии была запущена программа дерадикализации, предлагающая амнистию бывшим террористам в обмен на отказ от экстремистских мировоззрений.

За восемь лет деятельности "Боко Харам" в Нигерии были убиты более 20 тыс. человек.

Власти Нигерии за последние годы арестовали тысячи людей по подозрению в связях с группировкой. Правозащитники отмечали, что многие из арестованных находятся в заключении по ложным обвинениям.