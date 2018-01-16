Названа предварительная причина взрыва дома в Антверпене

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Полиция и пожарные, работавшие на месте взорвавшегося в понедельник вечером дома в Антверпене, допускали, что причиной взрыва мог стать бытовой газ, однако воздерживались от окончательных заключений до проведения расследования.

"Первые выводы, похоже, указывают на взрыв газа, но у нас пока еще нет полной уверенности", - приводят вечером во вторник бельгийские СМИ слова из сообщения антверпенской прокуратуры после начала расследования причин ЧП экспертом, специализирующимся на пожарах.

Как сообщалось, взрыв, причины которого устанавливаются, разрушил три дома, привел к гибели двух человек и ранениям четырнадцати.

Прокуратура также отметила, что "все версии рассматриваются" и на данном этапе "ничего нельзя исключать", хотя с самого начала полицейские заявляли, что в данном случае о теракте речь не идет.

Удалось опознать жертв, которых спасатели нашли под завалами взорвавшегося дома. Это гражданин Бельгии 39 лет и незаконно проживавший в стране афганец 26 лет.

Следствие продолжается, информирует прокуратура.

Как сообщил телеканал RTBF, место взрыва в Антверпене посетил король бельгийцев Филипп. Король прибыл на место происшествия в сопровождении премьер-министра Шарля Мишеля, бургомистра Антверпена Барта де Вейвера и губернатора провинции Антверпен Кати Беркс, отмечает канал.

Король и сопровождавшие его лица поблагодарили спасателей, работающих над разбором завалов на месте взрыва с вечера понедельника, и посетили мобильный командный пункт пожарных.

RTBF также сообщил, что поиск других возможных жертв под завалами продолжается.