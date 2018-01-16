ЕС приняла стратегию по сокращению и переработке отходов из пластика

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия во вторник приняла первую европейскую стратегию по защите окружающей среды от отходов из пластических материалов в качестве одного из элементов перехода к более циркулярной экономике.

"Если мы не изменим порядок, при котором мы производим и используем пластик, его к 2050 году будет в океанах больше, чем рыбы. Мы должны воспрепятствовать наличию пластика в нашей воде, в нашем продовольствии и даже в нашем теле. Единственное долгосрочное решение заключается в сокращении пластических отходов благодаря переработке и расширенному повторному использованию", - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который представлял новую стратегию на пресс-конференции в Страсбурге.

По его словам, речь идет о вызове, на который "граждане, предприятия и правительства должны ответить вместе"

"С этой новой стратегией ЕС по пластиковым материалам мы также содействуем новой, более циркулярной экономической модели. Мы, кроме того, должны инвестировать в новые инновационные технологии, которые гарантируют безопасность наших граждан и нашей окружающей среды, сохраняя при этом конкурентоспособность наших предприятий", - добавил Тиммерманс.

Как объясняют в Еврокомиссии, новая стратегия призвана защитить окружающую среду от загрязнения отходами из пластика при поддержке экономического роста и инноваций. Речь идет о том, чтобы изменить подход к тому, как задумывается, производится, используется и перерабатывается продукт. Эта задача, полагают в ЕК, представляет большой экономический интерес для европейских предприятий.

В Брюсселе считают, что лидирующая роль в таком переходе создаст в ЕС новые перспективы для инвестиций и создания рабочих мест.

"Благодаря этой новой стратегии все виды пластиковой упаковки на рынке ЕС будут подвергаться переработке к 2030 году, будет сокращено использование изделий из пластика одноразового назначения, а преднамеренное использование микропластика будет ограничено", - говорится в коммюнике Европейской комиссии.

В нем сообщается, что ежегодно европейцы производят 25 млн тонн пластических отходов, из которых лишь менее 30% собираются для переработки. Во всем мире пластик представляет 85% отходов, попадающих на пляжи.

"И эти пластические материалы находятся даже в легких европейцев и на их обеденных столах. Микропластик присутствует в воздухе, в воде и продуктах питания, и мы еще не знаем всех последствий этого для нашего здоровья", - предупреждают авторы новой стратегии ЕС.

В этой стратегии ставятся задачи сделать рентабельной для предприятий переработку пластиковых отходов, сократить число таких отходов, положить конец сбрасыванию отходов в моря, стимулировать инвестиции в инновации, содействовать во всем мире изменению подходов к пластиковым отходам.

Как сообщалось, это предложение Европейской комиссии будет обсуждаться в среду на пленарной сессии Европейского парламента.