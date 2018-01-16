Порошенко поблагодарил США за решение о поставках оружия Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил США за поддержку Киева в отношениях с Россией и за решение о поставках на Украину летального оружия.

"В прошлом году наши американские партнеры подтвердили свое лидерство в противостоянии российскому реваншизму. С первой встречи с Президентом Трампом мы координировали укрепление нашего стратегического партнерства на основе Большого договора мира и Большого плана успеха", - сказал Порошенко на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций.

Глава государства добавил, что украинцы благодарны за подход "мир через мощь" и, соответственно, решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия, а также скоординированные шаги в целях реализации инициативы о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе".

По его словам, Украина также высоко ценит твердую позицию США по трансатлантическому единству и солидарности с украинским государством, в том числе относительно политики санкций. "Они являются наиболее действенным и цивилизованным ответом агрессивной России", - отметил Порошенко.

21 декабря стало известно из СМИ, что администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок M107A1 и сопутствующего оборудования на сумму $41,5 миллиона.