Около 500 россиян застряли в Мексике из-за задержки рейса местными властями

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Депортация из Мексики четырех граждан Армении привела к задержке рейса авиакомпании "Россия" из Канкуна в Москву, около 500 пассажиров застряли на курорте более чем на сутки, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию перевозчика.

Вылет чартерного рейса "России" был запланирован на 18:10 вторника по московскому времени. На борту Boeing-747 должны были вылететь 500 российских туристов.

"Однако по неожиданному требованию эмиграционного контроля Мексиканских Соединенных Штатов на рейсе авиакомпании "Россия" должны были быть депортированы четыре гражданина Армении. По данной причине аэропорт не давал разрешение на вылет лайнера. Ожидание этих пассажиров продлилось четыре часа", - сказали АТОР в авиакомпании.

С 22:15 до 0:25 по московскому времени самолет ожидал разрешения на вылет, которое мексиканские авиационные власти его не предоставили. В соответствии с требованиями по безопасности авиационного законодательства РФ, у экипажа закончилось рабочее время, в результате вылет рейса был перенесен на 17 января. При этом получить разрешение на вылет авиакомпания сможет лишь после того, как у представителей авиационных властей Мексики начнется рабочий день, то есть не ранее 20:00 московского времени 17 января.

"Пассажиры будут размещены в отелях за счет авиакомпании. Их расселением занимаются представители сторонней туристической компании", - пояснили АТОР в авиакомпании.