В Шотландии из-за снегопадов тысячи человек застряли на дорогах

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Несколько тысяч человек заблокированы на шоссе в Шотландии после того, как его частично перекрыли из-за сильных снегопадов, передает в среду телеканал Sky News.

Проблемы наблюдаются на шоссе M74, ведущем от Глазго до города Гретна на границе с Англией. По словам очевидцев, пробки в некоторых частях шоссе растянулись более чем на 30 км в обоих направлениях. Некоторые водители утверждают, что находятся на трассе более 14 часов. Застрявшим на шоссе людям оказывают помощь спасательные службы.

Транспортные службы Шотландии сообщают, что движение на шоссе есть, однако оно очень медленное. В то же время, полиция Шотландии призывает владельцев автолюбителей не выезжать на отдельные участки M74.

Накануне на территории Шотландии и Северной Ирландии прошли сильные снегопады. Британская метеослужба сообщает, что в шотландском городе Эскдейлмьюир за ночь выпало более 30 см снега. Метеорологи ожидают новых снегопадов.

В области Хайленд в Шотландии из-за снегопадов закрыто более 50 школ, также часть школ закрыта в области Саут-Ланаркшир и Дамфрис-энд-Галловей, отмечает газета The Daily Telegraph.

В Северной Ирландии закрыта часть школ, кроме того, есть перебои в работе общественного транспорта.