Двух белорусов приговорили к лишению свободы за перфоманс у концлагеря Аушвиц

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Районный суд польского города Освенцим приговорил двух белорусов к лишению свободы за перфоманс с раздеванием и убийством ягненка, проведенный у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц.

"Адам Беляцкий приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным в оскорблении места памяти и убийстве животного. Он также должен заплатить штраф в размере 2000 злотых (около 630 долларов США). Ему запрещено иметь животных в течение 10 лет", - сообщает белорусская служба "Радио Свобода". Белорус Никита Володько осужден к 1 году 2 месяцам лишения свободы, ему также запретили иметь животных в течение 10 лет.

К штрафам в размере 10 тыс. злотых и ограничению свободы на 1 год были приговорены и другие обвиняемые, граждане Польши.

Судебный процесс в отношении 12 участников перфоманса, проведенного у ворот Аушвица, начался в январе.

По ранее обнародованной информации, участники акции разделись и сковали себя наручниками, а на воротах с надписью "Arbeit Macht Frei" ("Труд освобождает" - ИФ) повесили баннер с надписью "Love" ("Любовь" - ИФ). Двое перфомансистов также зарезали ягненка. Участники акции утверждали, что это был антивоенный протест.