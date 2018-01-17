В Астане пьяный полицейский врезался в забор резиденции президента Казахстана

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нетрезвый сотрудник полиции, управляя автомобилем Porsche Cayenne, врезался в забор столичной резиденции президента Казахстана, подтвердили агентству "Интерфакс" в пресс-службе департамента внутренних дел (ДВД) Астаны.

"17 января около 3:20 (аст) инспектор отдельного специализированного батальона участкового пункта ДВД Астаны старший лейтенант полиции Иманбеков, находясь в нетрезвом состоянии и управляя автомашиной марки Porsche Cayenne (госномер 420 ULA 01), совершил столкновение с опорой забора резиденции "Ак орда" со стороны улицы Достык", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, во время аварии в салоне автомашины также находился командир взвода отдельного специализированного батальона управления административной полиции ДВД Астаны капитан полиции Джумахметов, являющийся владельцем автомашины.

"После ДТП Джумахметов скрылся с места происшествия. Управлением собственной безопасности ДВД Астаны начато служебное расследование", - уточнили в ведомстве.