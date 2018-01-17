Банковский комитет Сената повторно одобрил кандидатуру Пауэлла на пост главы ФРС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Банковский комитет Сената США в среду повторно одобрил назначение Джерома Пауэлла новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС).

Комитет уже одобрил кандидатуру Пауэлла на пост главы ФРС в прошлом месяце. Голосование в среду носило процедурный характер и потребовалось, поскольку в прошлом году завершить процесс его назначения не удалось.

Как и в декабре, единственным членом банковского комитета Сената, проголосовавшим против Пауэлла, стала представитель Демократической партии Элизабет Уоррен. Теперь рассмотреть его кандидатуру предстоит Сенату в целом.

Кандидатуру 64-летнего Пауэлла, который с 2012 года входит в совет управляющих ФРС, выдвинул в ноябре 2017 года президент США Дональд Трамп. Пауэлл сменит на этом посту Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает 3 февраля.

Как ожидается, Пауэлл будет утвержден главой ФРС до этого времени.

Банковский комитет Сената в среду также утвердил Рэндала Куорлза на посту зампредседателя ФРС по надзору за банковским сектором на полный 14-летний срок.