Трое полицейских пострадали в Швеции при наезде фургона на их автомобиль

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Трое сотрудников правоохранительных органов Швеции пострадали, когда в их автомобиль въехал фургон, сообщила в среду шведская газета Expressen.

По данным издания, водитель фургона намеренно протаранил полицейскую машину.

Инцидент произошел в коммуне Ботчюрка, расположенной в 17 км от Стокгольма.

Как сообщила Expressen, полиции удалось задержать одного человека, находившегося в фургоне на момент столкновения. При этом, по некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов ведут поиски еще одного подозреваемого, который мог находиться в автомобиле.

Газета отмечает, что фургон, на котором было совершено нападение, зарегистрирован на человека, известного правоохранительным органам в связи с проявлением агрессии в отношении полиции. Однако пока неизвестно, имеет ли этот человек прямое отношение к инциденту.