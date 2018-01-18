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В Европарламенте Россию поддержали ультраправые и крайне левые

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Европарламент обеспокоен тем, что принято считать "российским пропагандистским влиянием" на страны Евросоюза, но в ходе дискуссии в страсбургском амфитеатре прозвучали и голоса несогласия с этим.

Дебаты по докладу депутата из Латвии Сандры Калниете "Влияние российской пропаганды на страны ЕС" прошли в среду на пленарной сессии Европарламента.

Христианский демократ из Германии Эльмар Брок осудил своих соотечественников-депутатов, которые защищают идеологию России, враждебную либеральной демократии, назвав их "противниками свободы".

"Мы - свободные общества со свободными СМИ. Нужно поддерживать традиционные СМИ, а также новые СМИ... так, чтобы люди, в конце концов, сознавали ложь, которая на них обрушивается, объяснять, что ложь - это действительно ложь", - сказал он.

"Если бы ЕС не был маяком демократии, он не подвергался бы таким атакам", - отметил христианский демократ из Испании Эстебан Гонсалес Понс.

Он подчеркнул, что у Кремля гораздо более солидный бюджет на пропаганду (миллиард евро государственных денег в год) и более многочисленная армия пропагандистов, чем у ЕС: тот ежегодно тратит на отражение пропаганды лишь миллион евро, а в его оперативной рабочей группе заняты только 17 специалистов.

"Мы практически беззащитны. Это угроза демократии. Нужно реагировать более серьезно", - сказал испанец.

"Российские средства пропаганды хотят поляризовать дискуссии внутри ЕС, подорвать демократические дебаты и поддержать евроскептицизм", - считает христианский демократ из Австрии Отмар Карас.

Некоторые депутаты призвали не демонизировать российскую пропаганду, не усматривать в ней источник всех проблем ЕС.

Бывшая журналистка, социал-демократ из Словении Таня Файон призвала реально признать связь между СМИ и определенными политическими силами, в том числе и на Западе.

"Почему мы говорим только о российской пропаганде, когда есть такие телеканалы, как "Фокс-ньюс"?", - спросила она.

"РТ и "Спутник" - это лишь попытка России найти свое небольшое место в медийном мире. Возможно, им это удается. Но мы как парламент должны быть объективны", - продолжила Т.Файон.

Несколько ораторов выражали сожаление, что Европарламент не поддерживает регулярных контактов в Думой и не обсуждает эту тему с российскими коллегами.

Итальянский социал-демократ Брандо Бенифеи убежден, что "с Россией необходимо вести политический диалог",

В поддержку России традиционно выступили парламентарии коммунистического толка, а также ультраправые националисты и популисты, евроскептики, многие из которых демонстративно обозначают свои места в зале Европарламента национальными флажками.

Представитель итальянских левых Барбара Спинелли оговорилась, что она не защищает режим в России, но против того, чтобы приписывать ему вину за все проблемы политической системы ЕС. Многие обвинения о российском вмешательстве в выборы на Западе бездоказательны, отметила она.

Те же слова повторил коммунист из Испании Хавьер Коусо Пермуй, назвав всю шумиху о российской пропаганде и вмешательстве "патетической паранойей", направленной на то, чтобы "помешать добрососедству ЕС с Россией".

Еще более резко в защиту России высказались депутаты от ультраправых националистических партий.

"Россия стала объектом всех нападок, - считает Йорг Мойтен из Альтернативы для Германии. - Тут много говорили о влиянии (России) на крайне правых, но это лицемерие, потому что в 2019 году пройдут выборы в Европарламент и мы получим новых евродепутатов, которые принесут свою собственную правду".

Россию от обвинений во вмешательстве и пропагандистском влиянии защищали в своих выступлениях Стив Бриуа из лепэновского Национального фронта Франции, Джерард Баттен из партии ЮКИП, которая активнее всех агитировала за "Брексит".

Теги: Евросоюз, Россия, Европарламент
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