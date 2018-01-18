Афганские военные уничтожили координатора таджикских боевиков

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На северо-востоке Афганистана в ходе спецоперации ликвидирован командир таджикских боевиков. Об этом сообщил пресс-центр 10 батальона спецназа национальной армии республики.

На своей официальной странице в фейсбуке военные в четверг обнародовали фото ликвидированного экстремиста, отметив, что Кори Иброхим, убитый в четверг на территории северо-восточной провинции Кундуз, координировал боевые группы таджикских боевиков на территории провинции.

Утром пресс-центр спецназа национальной армии Афганистана сообщил, что в приграничном с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи провинции Кундуз в ходе спецоперации был ликвидирован лидер талибов в этом уезде Кори Хусайн и 15 его подчиненных. "Девять террористов ранены. У боевиков изъято большое количество оружия и боеприпасов", - говорилось в сообщении.