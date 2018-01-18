Глава ДНР объяснил запрет выезда чиновников на Украину попытками их вербовки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Указ о запрете выезда госслужащих Донбасса на Украину принят для противодействия терактам и вербовке, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"За все годы войны есть тысячи случаев, подтвержденных Министерством госбезопасности, где наших граждан шантажом вербовали, пытаясь сделать предателями. Поэтому указ назрел и он своевременен, он улучшит ситуацию в государстве. Если мы не будем противодействовать попыткам вербовки, мы можем получить массовые теракты. Обратите внимание, в РФ такой закон есть", - сказал он в четверг журналистам, комментируя указ.

По его словам, на сайте администрации будут дополнительные разъяснения, кто имеет права выезжать, а кто нет. "Выезжать могут пенсионеры и работающие тоже. Выезжать не имеют право руководители, те, у кого есть доступ к государственной тайне, большинство чиновников, люди, занимающие государственные посты", - пояснил Захарченко.

Ранее сообщалось, что глава ДНР 15 января подписал указ о запрете выезда на Украину госслужащих, бюджетников и работников муниципальных предприятий.