Аэропорт Амстердама отменил все рейсы из-за снежной бури

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Амстердамский аэропорт Схипхол в четверг отменил все рейсы из-за обрушившейся на Европу снежной бури.

"Ввиду плохих погодных условий все воздушное движение прекращено до нового распоряжения", - говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте аэропорта в твиттере.

Нидерландская метеорологическая служба ранее распространила предупреждение о наивысшем уровне опасности из-за метели. По ее данным, скорость порывов ветра местами может достигать 140 км/ч.

Движение поездов в Нидерландах также осуществляется с перебоями. В частности, отменены или следуют с задержками многие поезда, связывающие крупные города страны.

Нидерланды - не единственная европейская страна, на которую обрушилась снежная буря. Агентство АР сообщает, что во многих западных и северных районах Германии закрыты школы. Местным жителям рекомендуется не покидать свои дома.