В канцелярию бельгийского госсекретаря по вопросам миграции пришел конверт с белым порошком

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - По тревоге об угрозе заражения сибирской язвой в четверг было эвакуировано ведомство госсекретаря Бельгии по вопросам убежища и миграции Тео Франкена, сообщает газета Le Soir со ссылкой на официального представителя ведомства.

"Был найден конверт, содержащий белый порошок и патрон. Пожарные, полиция и гражданская защита прибыли на место. Они исследуют характер порошка", - пишет издание.

Сотрудников аппарата Франкена эвакуировали. Поскольку кабинет находится поблизости от служебной резиденции премьер-министра, ее персонал также эвакуировали, уточняет Le Soir.