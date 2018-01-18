Париж созовет конференцию по расследованию химатак

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Франция созовет конференцию по расследованию преступлений, связанных с применением химического оружия, заявил в четверг постпред страны при ООН Франсуа Делатр.

"23 Франция пригласит в Париж страны, которые разделяют эту обеспокоенность (расследование химатак - ИФ) для того чтобы вместе эффективно противостоять безнаказанности преступлений, связанных с применением химического оружия", - сказал Делатр, выступая в четверг на заседании высокого уровня СБ ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

По его словам, "будет создано новое межправительственное партнерство".

"Цель (встречи) состоит в том, чтобы оказывать содействие и поддержку существующим механизмам в их работе по расследованию, а также международным организациям, прежде всего Организации по запрещению химического оружия", - пояснил он.