Наблюдатель СММ ОБСЕ погиб в Донбассе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в ДТП в Краматорске под Донецком в четверг утром, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе миссии.

"СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия", - сказали агентству в пресс-службе в четверг.

Ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что представитель луганской команды наблюдателей погиб в подконтрольном украинским военным Краматорске.

"Как стало сегодня известно, в городе Краматорске трагически погиб представитель Луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара", - говорится в сообщении СЦКК, опубликованном в четверг в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.