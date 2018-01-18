Трамп предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предлагает перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине, достигнута договоренность работать в этом направлении, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы говорили о том, что "Минск-1" застопорился, в тупике, нужен "Минск-2". Он (Дональд Трамп - ИФ) говорит: "Давай в другом месте (проведем - ИФ)". Я говорю: "Давайте", - сказал Назарбаев в четверг на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета безопасности ООН.

"Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать", - добавил президент Казахстана.

"Минские договоренности зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию. Этого взаимопонимания сегодня нет", - сказал Назарбаев.