Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон высказал идею о строительстве моста через пролив Ла-Манш, который соединил бы Великобританию и Францию, сообщает в пятницу телеканал Sky news со ссылкой на собственные источники.

Такое предложение Джонсон высказал на встрече британских министров с французскими коллегами в британской Королевской военной академии в Сандхерсте.

"Нам нужен еще один маршрут между Великобританией и Францией. Невероятно, что две из крупнейших экономик мира связаны только одной железнодорожной веткой, хотя они находятся всего лишь в 20 милях друг от друга (32 км - ИФ)", - цитируют Джонсона источники телеканала.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, по словам источников, согласился с этой идеей.

На своей странице в твитере Джонсон также сообщил, что Великобритания и Франция создают совместную комиссию по крупным проектам.

"Наше экономическое благополучие зависит от хорошей инфраструктуры и хороших транспортных связей" - написал британский министр.

На данный момент Великобританию и Францию соединяет железнодорожный "Евротоннель", проходящий под проливом Ла-Манш. До его открытия в 1994 году рассматривались предложения о строительстве моста, отмечает телеканал.