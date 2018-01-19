Перестрелка в Одессе произошла между полицией и объявленным в розыск мужчиной

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Трое полицейских ранены во время перестрелки с преступником в центре Одессы, сообщил на своей странице в фейсбуке представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, преступник убит, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

По информации Форостяка, перестрелка произошла, когда участковый и оперативник Приморского райотдела полиции разыскивали преступника, скрывающегося от следствия за правонарушение по ч.4 ст.296 (хулиганство с применением оружия) Уголовного кодекса Украины.