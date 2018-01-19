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В основу оборонной стратегии США положат международное соперничество

Есть обновление от 20:59

Глава Пентагона обозначил Россию и Китай как "растущие угрозы"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В основе национальной оборонной стратегии США, которую министр обороны Джеймс Мэттис представил в пятницу, будет лежать соперничество с другими странами, а не борьба с терроризмом.

"Мы видим рост волатильности и неопределенности на мировой арене и возобновление соперничества крупных стран. Мы продолжим кампанию по борьбе с терроризмом, которую мы ведем сегодня, но главной задачей новой стратегии станет соперничество между великими державами", - заявил Мэттис.

"Новая стратегия отвечает сегодняшнему времени, обеспечивая американцам военную защиту их образа жизни... чтобы передать следующим поколениям свободу, которой мы наслаждаемся сегодня", - отметил глава Пентагона.

В том же выступлении Мэттис обозначил Россию и Китай как "растущие угрозы", стремящиеся продвигать в мире свои "авторитарные модели".

"Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил как Китай и Россия - стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - заявил он, отметив, что "(Россия и Китай - ИФ) стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран".

"Для успешной конкуренции потребуются дополнительные инвестиции, которые будут направлены на модернизацию ядерного арсенала, развития кибер-войск и противоракетной обороны, а также на развитие вооружений для потенциальных конфликтов в космосе", - подчеркнул Мэттис.

Он добавил, что "ни один враг на любом поле боя не нанес больше вреда для боеготовности американских войск, чем бюджетная путаница".

Теги: США
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