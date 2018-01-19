РФ и ЕС заключили соглашения о программах приграничного сотрудничества

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская Федерация и Европейский Союз подписали соглашения о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества "Россия - Литва" и "Россия - Польша".

Как сообщила в пятницу в своем коммюнике Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС), бюджет программ на период 2014 - 2020 гг. составляет 88 млн евро.

"Приграничное сотрудничество - позитивный пример того, как много можно достичь совместными усилиями, действуя в конструктивной среде", - отметил постпред ЕС в России Маркус Эдерер, которого цитирует коммюнике.

"Мы уже не раз демонстрировали, что можем разрабатывать решения с учетом интересов приграничных регионов как государств-членов ЕС, так и России, и прежде всего - на благо народа", - продолжал посол.

Он выразил надежду увидеть в дальнейшем новые примеры взаимовыгодных проектов в отношениях между Россией и ЕС.

Директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Виталий Гудин подчеркнул, что программы приграничного сотрудничества 2014-2020 гг. относятся к программам "нового поколения". По его словам, принципиально новый подход предполагает совместные с ЕС инструменты развития и позволяет странам-участницам осуществлять программы на основе принципов партнерства, равноправия и взаимной выгоды.

Работа в рамках программ будет направлена на сохранение исторического и культурного наследия, содействие социальной интеграции, сохранение чистой окружающей среды и эффективное управление природными ресурсами, а также предполагает совместные действия по обустройству и обеспечению безопасности границ, увеличение доступности регионов и содействие развитию транспортных и коммуникационных моделей. Все направления деятельности утверждены сторонами в соответствии с национальными программами и стратегиями.

Общее число программ приграничного сотрудничества между Россией и ЕС достигло семи (пять программ приграничного сотрудничества - "Коларктик", "Карелия", "Россия - Латвия", "Россия - Эстония" и "Россия - Юго-Восточная Финляндия" - были подписаны в конце 2016 года).

Взнос России во все программы приграничного сотрудничества Россия - ЕС в период до 2020 года составит 86,9 млн евро, взнос ЕС - 173,7 млн евро и взнос государств ЕС - 51,2 млн евро.

Как говорится в коммюнике ЕС, программы приграничного сотрудничества Россия - ЕС на период 2007 - 2013 гг. зарекомендовали себя как успешный пример сотрудничества, которое принесло реальную пользу населению приграничных территорий по таким направлениям, как модернизация отопительных систем в школах и больницах, реконструкция пунктов пропуска, популяризация здорового образа жизни через развитие рекреационных центров и реализации экологических программ. Основываясь на этих достижениях, после раунда переговоров были запущены семь программ приграничного сотрудничества, реализация которых продлится до 2024 года.