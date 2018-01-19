В мире

Бомбардировщики США пролетели вблизи границ Ленинградской области

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H, способных нести ядерное оружие, в пятницу в рамках учений осуществили тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии вблизи российских рубежей в районе Финского залива в целях проведения учебных бомбометаний, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в выполнении полетного задания были задействованы американские бомбардировщики B-52H с бортовыми номерами 61-0005 и 60-0012, которые поднялись днем по московскому времени с передовой базы Фэрфорд в Великобритании. Перед многочасовыми полетами, которые осуществлялись в регионе Балтики, на борт самолетов был загружен учебный боекомплект для проведения тренировочных бомбометаний.

В четверг Главный штаб эстонских Сил обороны сообщил, что на этой неделе стратегические бомбардировщики ВВС США B-52 примут участие в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых на Центральном полигоне Сил обороны под городом Тапа, расположенном на севере страны приблизительно в 115 км от сухопутной границы с Россией в районе Ленинградской области, будет проведено бомбометание с использованием учебных бомб.

На минувшей неделе посольство США в Литве также сообщало, что американские бомбардировщики примут участие в учениях ВВС Литвы и США в районе литовского полигона Казлу-Руда, расположенного в 40 км от границ Калининградской области.

По данным западных авиационных сайтов, на британскую авиабазу Фэрфорд на минувшей неделе были переброшены пять B-52H, которые входят в состав 5-го бомбардировочного авиакрыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Майнот в американском штате Северная Дакота.

Как сообщалось, на прошлой и нынешней неделе бомбардировщики B-52H уже совершили несколько полетов вблизи границ России на Балтике.

Теги: Ленинградская область
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