Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Мексике

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - На мексиканской части полуострова Калифорния, популярной среди туристов, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3, сообщают мексиканские СМИ со ссылкой на местные власти.

"Информации о пострадавших и разрушений в результате землетрясения пока нет", - написал президент Энрике Пенья Ньето в своем твиттере

Генеральный директор Национальной службы гражданской обороны Мексики Рикардо де ла Крус в свою очередь в интервью телеканалу "Миленио" заявил, что "никто не погиб и не получил травм".

Эпицентр землетрясения находился в 76 км на северо-востоке от населенного пункта Лорето.