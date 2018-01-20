Мелания Трамп оказалась самым популярным членом семьи президента США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Первая леди США Мелания Трамп оказалась самым популярным членом президентской семьи, обойдя в том числе и своего супруга, свидетельствуют данные соцопроса, опубликованные в пятницу Economist / YouGov.

О Мелании положительно отозвались 48% опрошенных, тогда как о президенте США - 45%. В то же время, отрицательно оценивают деятельность первой леди 33%; Дональдом Трампом-старшим же недовольны 52% американцев.

Старшую дочь президента Иванку Трамп поддержал 41%, негативно высказались о ней 44% респондентов. Ее муж, советник президента Джаред Кушнер получил лишь 25% голосов в свою поддержку, а 44% опрошенных отнеслись к нему негативно.

Сыновья главы государства Дональд и Эрик набрали соответственно 36% и 32% положительных отзывов и 49% и 43% отрицательных.

Результаты опроса были опубликованы накануне годовщины инаугурации Дональда Трампа. Согласно данным NBC и Wall Street Journal рейтинг одобрения первого года его работы оказался минимальным среди президентов США.