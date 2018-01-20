Ракета-носитель Atlas V с военным спутником США стартовала с мыса Канаверал

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Atlas V с американским военным спутником GEO-4 была успешно запущена компанией United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал в ночь на субботу.

Изначально пуск был назначен на 19 января, однако его перенесли из-за технических неполадок.

Спутник GEO-4, который должна доставить на геостационарную орбиту Atlas V, является частью американской системы SBIRS (Space-Based Infrared System), предназначенной для раннего обнаружения пусков баллистических ракет, а также ведения разведки. Начиная с 2011 года было запущено три таких спутника, всего на орбиту предполагается вывести шесть.