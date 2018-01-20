Шойгу проведет переговоры с руководством Мьянмы, Лаоса и Вьетнама

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Руководитель российского военного ведомства, генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Юго-Восточную Азию 20-23 января посетит с визитами Мьянму, Лаос и Вьетнам, сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская.

"В ходе визита Сергей Кужугетович планирует провести переговоры с военно-политическим руководством этих трех юго-восточных республик", - сказала Марковская.

По ее словам, на встречах с главами военных ведомств и политическим руководством упомянутых государств, в частности, будут обсуждаться вопросы состояния и перспектив развития двустороннего военно-технического сотрудничества.