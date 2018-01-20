Порошенко обсудил с митрополитом Онуфрием проблемы освобождения пленных

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина готова к решительным шагам по возврату удерживаемых в Донбассе граждан и находящихся в заключении на территории РФ, сообщила пресс-служба главы государства.

"Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой", - отметил Порошенко.

Также президент выразил благодарность украинским церквям за поддержку процесса освобождения пленных и поддержку их семей.

"Я буду очень приветствовать помощь Церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - сказал Порошенко.

Отмечается, что во время встречи с митрополитом Украинской православной церкви (МП) Онуфрием и представителем президента в Трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко Порошенко обсудил вопросы освобождения из плена еще нескольких военных.

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой тех, кто находится на неподконтрольных Киеву территориях, предоставления им гуманитарной помощи.

Предстоятель УПЦ (МП) пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев: "Человек хочет быть свободным, он создан Богом свободным, он хочет этой свободы".