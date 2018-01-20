Не менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в Кабуле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - По неофициальным данным, в результате террористической атаки на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле убито 10 человек, сообщил телеканал Ariana News.

Официальные власти пока эту информацию не подтвердили.

По последним данным, в "Интерконтинентале" прогремело два взрыва, там слышна стрельба, часть отеля в огне. Район оцеплен полицией.

По данным местных СМИ, группа вооруженных лиц ворвалась в "Интерконтиненталь" примерно в 21:30 по местному времени, где проходили сразу две свадьбы.

Нападавшие открыли огонь по посетителям.

Полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.

По другим сведениям, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям с участием специалистов из десятка провинций страны.