Компания Rocket Lab осуществила первый успешный ракетный пуск

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пуск ракеты с новозеландского побережья осуществила частная американская космическая компания Rocket Lab, о чем она сообщила в твиттере.
Today marks the beginning of a new era in commercial access to space. Thank you to @planetlabs and @SpireGlobal for joining us on this ride. #Electron #StillTesting #PassedTheTest pic.twitter.com/RUMx31MzN8— Rocket Lab (@RocketLab) 21 января 2018 г.
Это первый успешный ракетный пуск, осуществленный компанией со стартовой площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Предыдущий пуск - в мае 2017 года - закончился неудачей.
Rocket Lab - американская компания, имеющая дочернее подразделение в Новой Зеландии. Основная цель компании - разработка легких, коммерчески эффективных ракет-носителей для доставки на орбиту небольших грузов.