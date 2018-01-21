Обвиняемый в мошенничестве в США россиянин попросил убежища в Греции

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Гражданин России Александр Винник, обвиняемый в США в отмывании нескольких миллиардов долларов, обратился к властям Греции с просьбой предоставить ему политическое убежище, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье его адвокат Илиас Спирлиадис.

"Заявление подано. Мы считаем, что, если он будет выдан США, то там к нему не будут обращаться по европейским стандартам, не исключаем даже применение к нему пыток. Кроме того, он эксперт в области блокчейна, а эта информация интересует власти США, что делает его (Винника) дело еще и политическим", - сказал он.

Адвокат пояснил, что согласно греческому закону, заявление было направлено министру юстиции Греции, а также в генпрокуратуры Афин и Салоников. Пока данный вопрос не будет рассмотрен, подчеркнул адвокат, Винника никуда не экстрадируют.

"На рассмотрение заявления нужно время. Если будет принято отрицательное решение, мы сможем его обжаловать, - уточнил Спирлиадис. - И пока все инстанции не будут завершены, министр, по нашим законам, не может подписать документ о его экстрадиции".

По словам адвоката, защита намерена в ближайшие дни просить освободить Винника из тюрьмы на время рассмотрения вопроса о представлении ему политического убежища.

Кроме того, в ближайшее время будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека. "Мы сейчас готовим эту жалобу. Мы считаем, что в отношении нашего подзащитного нарушены определенные статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод", - сказал адвокат.

В июле власти Греции задержали 38-летнего гражданина РФ Александра Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд.

По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e, и руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления"; с 2011 года он сумел отмыть минимум $4 млрд, используя биткоины.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве.

4 октября греческий суд удовлетворил запрос о выдаче Винника США. Позже Верховный суд Афин подтвердил законность этого решения.