В Ираке назначена дата парламентских выборов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Выборы в парламент Ирака назначены на 12 мая, соответствующее решение одобрили депутаты. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на депутата Аббаса аль-Баяти.

По словам депутата Аббаса аль-Баяти, дату одобрили в парламенте в ходе закрытого голосования. Ранее парламенту несколько раз не удавалось согласовать дату выборов.

По данным AP, в Ираке неоднократно звучали призывы перенести выборы из-за большого числа перемещенных лиц на территории Ирака, что стало результатом борьбы с террористами группировки ИГ (запрещена в РФ).