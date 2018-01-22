В Италии мужчина с балкона ранил из ружья пятерых прохожих

Федеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательству Подробнее

22 января 22:45

В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон