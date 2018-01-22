В Италии мужчина с балкона ранил из ружья пятерых прохожих

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В коммуне Беллона итальянской провинции Казерта 48-летний мужчина с балкона собственной квартиры открыл стрельбу из ружья в толпу людей, сообщает в понедельник газета La Repubblica.
Ранения получили пять человек, в том числе карабинер. Угрозы жизни раненым нет.
На месте происшествия находится порядка 20 карабинеров и полицейских, а также несколько переговорщиков.
По данным СМИ, мужчина кричал, что убил свою жену. Полиция пока не может подтвердить информацию о смерти женщины.
Из квартиры удалось сбежать 14-летней дочери мужчины.
Полиция пытается убедить мужчину сдаться, мотивы его действий неизвестны.