Тиллерсон и Джонсон обсудили уход Асада от власти

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник в Лондоне в ходе обсуждения сирийской тематики обменялись мнениями о том, как добиться ухода от власти президента Сирии Башара Асада, сообщает британское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь США и глава британского МИД обсудили, как продвигаться к политическому процессу, который бы привел к концу режима Асада", - отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе.

В нем отмечается, что Тиллерсон и Джонсон во вторник встретятся в Париже, где, смогут продолжить обсуждение сирийской проблемы.