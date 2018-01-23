Австрия попросила аннулировать одобренную ЕК господдержку достройки Россией АЭС "Пакш"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Австрия просит Европейский суд аннулировать одобрение Еврокомиссией строительства двух новых реакторов российского дизайна на АЭС "Пакш" в Венгрии.

Еврокомиссия не рассмотрела влияние проекта на рынок и Евросоюз не должен разрешать государственную помощь атомной энергии, написало в понедельник министерство по вопросам устойчивости и туризма Австрии, передает Bloomberg.

"Ядерная энергия не является ни устойчивой формой энергоснабжения, ни ответом на изменение климата, - пишет Австрия. - Классификация субсидий на строительство объектов атомной энергетики как безвредных - это ложный сигнал энергополитики Европейской комиссии".

Это второй случай обращения Австрии в Европейский суд с утверждением, что субсидии для атомных проектов являются несправедливыми. Аналогичный иск был подан в 2015 году в отношении госсубсидий на строительство АЭС "Хинкли-Пойнт" на юго-западе Англии. Это обращение все еще находится на рассмотрении.

Венгерское правительство поддерживает проект "Пакш-2", который осуществляется "под полным контролем и с разрешением" внутренних, европейских и международных властей, передала государственная служба новостей MTI сообщение аппарата премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно сообщению, судебное разбирательство не влияет на работы на станции, они продолжатся. Кроме того, Венгрия поддержит британское правительство по делу Хинкли-Пойнт.

Стоимость проекта достройки АЭС "Пакш" - около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на ее достройку в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро. По условиям соглашения, ставка по кредиту постепенно растет - с 3,95% до 4,95%.

В марте 2017 года Еврокомиссия согласовала господдержку проекта строительства АЭС "Пакш-2" и Агентство по атомной энергии Венгрии (Hungarian atomic energy authority) одобрило венгерской проектной компании MVM Paks II лицензию на площадку АЭС "Пакш-2". Начало строительства станции ожидается в 2018 году. Ввод блоков в коммерческую эксплуатацию ожидается в 2025-2026 годах.

В настоящий момент на АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР общей мощностью порядка 2 тыс. МВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС.