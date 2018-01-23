На Аляске после сильного землетрясения объявлена угроза цунами

После мощного землетрясения у южного побережья Аляски на море возникли десятиметровые волны Подробнее

Фонтаны лавы поднялись на 700 метров в высоту, а окрестные города накрыл густой пеплопад Подробнее

Федеральные учреждения смогут получать финансирование до 8 февраля; до тех пор демократы и республиканцы должны прийти к соглашению по иммиграционному законодательству Подробнее

22 января 22:45

В боях у Африна погибло не менее 45 человек с обеих сторон