На Аляске после сильного землетрясения объявлена угроза цунами

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 8,2 зафиксировано во вторник вблизи южного побережья Аляски примерно в 278 км к юго-востоку от Кадьяка, сообщает во вторник Геологическая служба США.
Объявлена угроза цунами для Аляски, а также для центрального побережья канадской провинции Британская Колумбия и северо-восточной части острова Ванкувер.
⚠️Mega #earthquake (#sismo) Mww=8.2 - 278 KM SE of #Kodiak, #Alaska. (#UnitedStates). Depth: 10 KM.— American Earthquakes (@earthquakevt) 23 января 2018 г.
*Tsunami Warning*.#Tsunami info at: https://t.co/cvIM768NXe |<
More info at (EQ): https://t.co/xr9sxQW3UL |<#EQVT, #terremoto, #temblor.
Did you feel the earthquake ?, Tell us! pic.twitter.com/KAFRTuTIUV
Не исключено, что уже через четыре часа "большая волна" сможет достичь Гавайских островов.
Угрозу приближения "большой волны" от этого землетрясения оценивают и в Новой Зеландии.