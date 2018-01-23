В британском правительстве создадут отдел по борьбе с фейковыми новостями

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании создаст подразделение, которое будет заниматься борьбой с фейковыми новостями, передает во вторник "Би-би-си".

Пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы Мэй заявил что "уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций" будет отвечать за "борьбу с дезинформацией со стороны государств и частных лиц".

"Оно (подразделение - ИФ) будет более систематически сдерживать наших противников и поможет нам реализовывать приоритеты в сфере национальной безопасности", - отметили на Даунинг-стрит.

Ранее в понедельник о подобных планах рассказал исполнительный директор службы государственных коммуникаций Великобритании Алекс Айкен. Он заявил, что подразделение создадут на базе Секретариата кабинета министров Великобритании.