В Совете Европы не смогли выбрать комиссара по правам человека в первом раунде

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ни один из трех претендентов на пост комиссара Совета Европы по правам человека не получил абсолютного большинства по итогам голосования, прошедшего во вторник, во второй день работы зимней сессии ПАСЕ.

"Ассамблея провела голосование по вопросу о новом комиссаре по правам человека, в ходе которого были отданы 248 голосов. 125 голосов необходимы для абсолютного большинства. Кандидат от Словении Горан Клеменчич получил 67 голосов, Пьер-Ив ле Борн от Франции - 105 голосов, и Дунья Миятович от Боснии и Герцеговины - 76 голосов", - отмечается в сообщении, распространенном в официальном "Твиттере" ПАСЕ.

"Второй раунд голосования состоится завтра", - подчеркивается в опубликованном сообщении.

Победивший кандидат сменит на этом посту Нилса Муйжниекса, который занимает должность комиссара по правам человека с 2012 года. Полномочия Муйжниекса официально истекают 1 апреля 2018 года.

Комиссар Совета Европы по правам человека является независимым лицом, действующим в рамках Совета Европы и способствующим соблюдению прав человека в странах СЕ. Он избирается путем голосования среди трех кандидатур сроком на шесть лет.