Россия предложит в ООН создать новый орган для расследования химатак в Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН о создании нового международного органа для расследования химических атак в Сирии.

"Мы хотим подняться над разногласиями и предложить создать новый международный следственный орган, который на основе безупречных и неопровержимых данных, полученных прозрачным и заслуживающим доверия путем смог бы устанавливать факты для определения Советом Безопасности ответственных за применение отравляющих веществ в качестве оружия. Он должен быть профессиональным и деполитизированным", - сказал он, выступая на СБ ООН по Сирии.

Небензя подчеркнул, что в связи с этим Россия подготовила "соответствующий проект резолюции".

Он попросил секретариат ООН распространить документ. "Рассчитываем, что в ближайшее время члены СБ проработают нашу инициативу со своими столицами. Мы готовы к предметным консультациям", - отметил постпред РФ.