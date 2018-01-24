Самолет ВВС США провел разведку вблизи северных рубежей России в Баренцевом море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил многочасовой полет у российских морских границ в районе Мурманской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский военный самолет с бортовым номером 62-4134 и позывным ZARP70, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, который предназначен для ведения радиотехнической разведки, в течение нескольких часов курсировал вблизи побережья Мурманской области, находясь над акваторией Баренцева моря.

В ходе выполнения оперативного задания RC-135W сопровождал американский самолет-заправщик КС-135 c бортовым номером 59-1513 и позывным QID121, который обеспечивал длительность полета разведчика.

Во вторник также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских Королевских ВВС E3 Sentry AWACS с бортовым номером ZH104 и позывным NATO31, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил разведывательный полет вблизи Калининградской области. По имеющимся данным, он кружил вблизи ее южных границ, находясь в воздушном пространстве Польши.