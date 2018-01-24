Порошенко и Волкер обсудили ситуацию в Донбассе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщила пресс-служба президента Украины.
На встрече стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей, говорится в сообщении.
Также Порошенко и Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года.
Кроме того, на встрече был отмечен приоритет мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации в Донбассе.